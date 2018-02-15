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此内容发布于2018年2月16日 上午12:50 最后更新 - 2018年2月16日 -00:50

（法新社伦敦16日电） 伦敦另类模特儿经纪公司「丑模特儿」（Ugly Models）进军时装秀，旗下麻豆举凡长颈、大下巴、招风耳、歪鼻通通有，赞颂多样性，令人耳目一新。

伦敦时装周今天开跑，众多将在伸展台上阔步的模特儿大军中，也会有几位「丑模」。

伦敦年度时尚大秀上，常见模特儿不是经精心雕琢，就是外表雌雄莫辨，让新添的这些「丑模」格外引人瞩目。

经纪公司负责人佛兰契（Marc French）向法新社表示：「不使用传统模特儿，其实是在赞扬多样化，也为时尚圈带来更多光芒。」

佛兰契形容说，他们是「个性人物」经纪公司，并表示：「从胖到瘦、大块头到小只马，你想得到的，我们通通有。」

他也拿法国影星「大鼻子情圣」杰哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）举例：「看看他，多有性格魅力。他就是又酷又与众不同，才会性感。」

「丑模特儿」于半世纪前创立，办公室墙上挂着已故摇滚巨星大卫鲍伊（David Bowie）的巨大画像，一旁写着宛如公司座右铭的名言：「不完美就是美，而疯狂是种才华。」

他们就像一般经纪公司，管理旗下模特儿秀约，安排他们与Burberry、宾士（Mercedes）和杰克丹尼威士忌（Jack Daniel's）等各式雇主接触。（译者：陈乃瑜/核稿：刘淑琴）

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