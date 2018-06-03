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此内容发布于2018年6月3日 上午4:50 最后更新 - 2018年6月3日 -04:50

（法新社伦敦3日电） 英国今天将举国默哀1分钟，追思1年前造成8死、数十伤的伦敦桥（London Bridge）恐怖攻击事件。

英国将在南华克教堂（Southwark Cathedral）进行献花、点燃烛光和宗教纪念仪式。3名恐怖分子去年发动攻击，驾驶厢型车冲撞人群，撞上南华克教堂后，在波鲁市场（Borough Market）附近持刀随机攻击民众。

英国首相梅伊（Theresa May）表示：「今天我们缅怀（攻击事件的8名）死者和为数更多的伤者，并向英勇的紧急救难人员和出手或赶来协助他人的所有人致敬。」

梅伊指出，去年6月3日的攻击事件「故意锁定攻击和亲友欢度周末夜的民众，是企图打击我们自由精神的懦弱行径」，其中7名受害者是外国公民。

她表示：「这反映我国伟大的首都充满四海一家精神，所散发的活力与价值将来自世界各地的民众凝聚在一起；同时这也是一个不幸的提醒，恐怖主义威胁超越国界，影响我们所有人。」

英国预定在今日下午4时30分（台湾时间23时30分）举国默哀1分钟，然后在伦敦桥上投射「＃伦敦团结（#LondonUnited）」字眼。

在纪念仪式中，将由受害者亲属在南华克教堂的1株橄榄树前点燃烛光。这棵树被称为疗愈之树（Tree of Healing），是利用攻击事件过后民众留在伦敦桥上的献花所制成的堆肥栽种。

负责主持纪念仪式的南华克教堂教长能恩（Andrew Nunn）表示，这棵橄榄树将「永远提醒我们，不只要记得所有受到伤害的人，还有社区团结对抗各种形式暴力的重要性。」（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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