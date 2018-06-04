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此内容发布于2018年6月4日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月4日 -08:05

（法新社伦敦3日电） 英国今天在首都伦敦市中心举行纪念仪式，举国默哀一分钟，追思一年前造成8死数十伤的伦敦桥（London Bridge）恐怖攻击事件。

伦敦的南华克教堂（Southwark Cathedral）举行献花、点燃蜡烛及宗教纪念仪式。3名恐怖分子去年驾驶厢型车冲撞人群，撞上南华克教堂后，在波鲁市场（Borough Market）附近持刀随机攻击民众。

南华克教堂教长能恩（Andrew Nunn）在仪式上表示：「一年前对伦敦居民及观光客发动的恐怖攻击震惊世界各地民众」。罹难者的家人、幸存者及英国首相梅伊（Theresa May）都参加了这项仪式。

他又说：「今日我们聚集在此，让我们感谢身心得以康复及痊愈；感谢所建立的人际联系及共同感；感谢坚强的友谊及支持。」

伦敦桥在仪式开始前禁止通行，以隔离人群的栅栏和警车阻断道路，并遍布警惕的警察及保全人员。

在仪式开始前，伊斯兰非营利组织伦敦教令委员会（London Fatwa Council）先举办一场临时仪式，成员带了写着「一年后，伦敦更加团结」的标语牌，以及死者的照片。

教长雅兹达尼（Imam Yazdani）告诉少数参与群众：「不要让那些劫持人们信仰的人获胜。让和平与繁荣来到我们身边每个人的心灵。」

教堂的纪念仪式挂了5个国家的国旗，代表8个受害者的国籍。伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）、居民及贵宾朗诵经文。

这间教堂仍然残留攻击留下来的痕迹－－门上留有警察追捕恐怖份子时造成的凹痕。

仪式的程序包含提供建议，让那些创伤未愈的人得到心灵上的支持，这也提醒大家，恐攻事件当夜所造成的部分最深伤痕，目前仍然隐而不现。（译者：实习生赵韵涵/核稿：林治平）

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