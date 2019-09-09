此内容发布于2019年9月9日 下午7:20

（法新社伦敦9日电） 伦敦金融城政策与资源委员会主席孟珂琳（Catherine McGuinness）今天表示，尽管无协议脱欧会面临初期「冲击与混乱」，伦敦金融城终究将会复苏。

孟珂琳在记者会指出：「我真的这么想…『无协议』脱欧有濒临悬崖的风险，有可能造成冲击与混乱，但我认为不会如初期般严重，因为有所准备。」

她说：「因为有规划，我们会找到方法勉强过关，但仍会有混乱期。」伦敦金融城政府（City of London Corporation）是伦敦极具影响力的金融地区地方政府当局。

她表示：「我对伦敦的未来和英国的金融业深具信心。」她还指出伦敦在金融科技（fintech）和绿色金融领域方面成长强劲。

孟珂琳提到，英国的金融业可能较其他领域更进一步发展，因为在2016年公投赞成脱欧后，这个领域随即展开规划。

她说，当英国脱离欧盟时，约5000个金融工作机会将自英国转离，无论是否达成协议。

摩根大通集团（JPMorgan Chase）、瑞士银行集团（UBS）和汇丰（HSBC）等银行业者已宣布计画，将把工作机会转移至英国以外地区。

根据安永联合会计师事务所（EY）近期调查，英国金融服务企业公布，在重新安置、法律建议和应急经费等花费支出达13亿英镑（约新台币500亿元）。

此外，这些企业也提列26亿英镑资本，以挹注新的非英国总部。

英国首相强生（Boris Johnson）誓言，无论有无正式脱欧协议，英国都将在最后期限10月31日脱离欧盟。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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