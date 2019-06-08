此内容发布于2019年6月8日 下午10:20

（法新社伦敦8日电） 英国5名青少年日前搭乘伦敦夜间巴士时，要求车上一对女同志情侣在他们面前接吻遭拒，因而发动恐同攻击，5人因此被逮，警方今天准许他们获得保释。

这起事件上周发生在英国首都北部一辆行驶的巴士上，28岁的吉摩内特（Melania Geymonat）表示，她和女友克莉丝（Chris）不仅被抢，还被打得头破血流。吉摩内特来自乌拉圭，英媒指克莉丝来自美国。

伦敦都会区警察局（MPS）昨天逮捕4名年龄介于15至18岁的青少年，他们涉嫌犯下一桩被资深员警形容为「令人憎恶的攻击事件」。

警方今天又拘留另一名涉嫌抢劫的16岁男性。警方发布声明指出：「5名被捕人士已获保释，直到7月初。」

「警方目前并未追查是否还有与这起事件相关的其他人士。」

吉摩内特昨天告诉英国广播公司（BBC），她和克莉丝一同搭上双层巴士，坐在上层座位，一伙年轻人将她们团团围住。

她说：「他们开始说一些很下流的话，有关性姿势、蕾丝边之类，还叫我们接吻给他们看。」

「他们开始朝我们扔硬币。接下来我只知道克莉丝冲到巴士中间，他们开始揍她。我也冲上去，试图把她拉回来，他们于是连我也揍，我真的流了很多血。」

警方表示，事情发生在上月30日清晨，这两名女性当时在伦敦北部搭上驶往康敦城（Camden Town）的巴士。

警方进一步指出，这群男性殴打两人数回，逃离巴士前，还抢走她们的手机与钱包。

吉摩内特和克莉丝随后被送往医院治疗脸部伤势。（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

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