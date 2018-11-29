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此内容发布于2018年11月30日 上午12:05 最后更新 - 2018年11月30日 -00:05

（法新社巴黎29日电） 法国司法部门消息人士今天表示，参议院高阶公务员兼法韩友好协会会长奎内迪（Benoit Quennedey）被控叛国及为北韩从事间谍活动。奎内迪已于25日晚间遭拘。

司法部门消息人士表示，奎内迪被控「向外国势力传递消息叛国」遭限制出境，参议院的工作也已被禁。

奎内迪现被拘留在法国国内情报总局（DGSI）位于巴黎郊区的总部。

奎内迪在参议院任职于建筑、传统及林园部门；法国参议院稍早表示，他已被停职，办公室也已遭警方搜索。

根据帮奎内迪出过书的出版商「德尔加」（Delga）的网站，奎内迪的足迹遍布朝鲜半岛。在上传至YouTube的影片中，奎内迪形容贫困、孤立的北韩是「发展的模范」，并称赞北韩公民的免费教育及健康照护制度。

他在影片中说：「我自2005年起造访那里7次，在北韩，你会注意到，路边没有垃圾。」

自2007年起，奎内迪担任「法韩友好协会」（Franco-Korean Friendship Association）会长，这是1960年代由同情社会主义分子与共产党的记者所成立，推广与平壤更紧密的关系，并支持南北韩统一。

奎内迪曾于法国的巴黎政治大学（Sciences Po）就学，也曾就读于培养高级公务员及政治领袖的国家行政学院（ENA）。

一名奎内迪以前的同学表示，奎内迪称赞北韩是世外桃园已近20年，驳斥外界称北韩是独裁政权的看法，指纯属「美国阴谋」。

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