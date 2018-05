下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

2018年5月24日

(法新社伦敦24日电) 英国「每日电讯报」报导,英国政府准备今天向欧洲联盟(EU)提出,若脱欧后被排除在伽利略卫星计画之外,他们将向欧盟要求偿还10亿英镑(约新台币400亿元)。

针对布鲁塞尔决定不让英国在脱欧后继续取得伽利略(Galileo)卫星导航系统提供的加密讯号,英国脱欧部(Department for Exiting for the European Union)预期今天将发布相关报告。

「每日电讯报」(Daily Telegraph)报导,这份报告预料将提到,伦敦可能向欧盟求偿10亿英镑,以弥补英国在伽利略计画的投资损失。

布鲁塞尔以和非欧盟成员国分享敏感资讯恐有法律疑虑为由,决定将英国企业排除在100亿欧元的伽利略卫星计画之外。

为替代美国的全球卫星定位系统(GPS),欧盟开发伽利略卫星计画,预计2026年全面运作。英国在这项计画扮演重要角色。

伦敦曾警告,若英国被排除在伽利略卫星计画之外,恐将影响未来和欧盟的防御合作。(译者:张正芊/核稿:陈政一)

