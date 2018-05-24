下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月24日 上午6:35 最后更新 - 2018年5月24日 -06:35

（法新社伦敦24日电） 英国「每日电讯报」报导，英国政府准备今天向欧洲联盟（EU）提出，若脱欧后被排除在伽利略卫星计画之外，他们将向欧盟要求偿还10亿英镑（约新台币400亿元）。

针对布鲁塞尔决定不让英国在脱欧后继续取得伽利略（Galileo）卫星导航系统提供的加密讯号，英国脱欧部（Department for Exiting for the European Union）预期今天将发布相关报告。

「每日电讯报」（Daily Telegraph）报导，这份报告预料将提到，伦敦可能向欧盟求偿10亿英镑，以弥补英国在伽利略计画的投资损失。

布鲁塞尔以和非欧盟成员国分享敏感资讯恐有法律疑虑为由，决定将英国企业排除在100亿欧元的伽利略卫星计画之外。

为替代美国的全球卫星定位系统（GPS），欧盟开发伽利略卫星计画，预计2026年全面运作。英国在这项计画扮演重要角色。

伦敦曾警告，若英国被排除在伽利略卫星计画之外，恐将影响未来和欧盟的防御合作。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line