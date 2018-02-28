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此内容发布于2018年3月1日 上午12:50 最后更新 - 2018年3月1日 -00:50

（法新社东京1日电） 日本首相安倍晋三为扩大「裁量劳动制」提出的佐证资料被发现错误百出，包括出现「一天加班45小时」的荒谬数据后，今天不得不尴尬认错，宣布取消相关政策。

满脸通红的安倍向国会道歉，「承认」用来支持法案的统计数据有误，此案对于重振日本经济雄风的「安倍经济学」是重要一环。

他先前提议扩大所谓的「裁量劳动制」，员工可依据固定加班时数领取加班费，不管实际工作量为何。

这背后原意不但是为了刺激这个世界第3大经济体生产力，也是希望减少日本恶名昭彰的冗长工时。

在野国会议员和工会先前批评这项计画，表示员工工作超过固定加班时数，却拿不到额外补偿。

安倍为支持他的论据，引述厚生劳动省的资料，显示根据「裁量劳动制」规定的工时，会比一般工作情况的员工工时还短。

然而日本媒体报导，在野党找出资料有数十处前后矛盾，包括出现加班「一天45小时」之类的荒谬数据。

这起资料出包丑闻，近日攻占日本各大报纸头版，「朝日新闻」今天报导说，这已对安倍政府造成伤害。

发行量最大的「读卖新闻」报导说，安倍做此决定，是为了在今年稍后党魁选举之前，将他的政治资本受到的损害降到最低。（译者：卢映孜/核稿：郑诗韵）

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