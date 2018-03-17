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此内容发布于2018年3月17日 上午3:20 最后更新 - 2018年3月17日 -03:20

（法新社迈阿密16日电） 美国佛罗里达州运输厅今天表示，承建倒塌人行天桥的总工程师培特曾在事发2天前警告有关当局，天桥结构有裂缝，却因对方未及时听到留言，而发生夺走至少6人性命的意外。

法新社报导，佛州运输厅发表声明说，培特（Denney Pate）在天桥倒塌两天前的13日曾在佛州运输厅一名员工的室内电话中留言。

这名员工直到今天才听到这通语音留言，因为当时他不在办公室。留言中提到一个问题，但未提出结构将立即崩坏的警告。

根据电话录音，培特表示，「在桥身北端发现一些裂缝」。

培特说：「显然必须采取维修或其他补救措施，但就安全上而言，我们认为没什么问题。」

达德郡消防局搜救部门主管艾斯特皮南（Paul Estopinan）表示，950吨重的桥身突然崩塌时，下方至少有8辆汽车受困。

这座天桥连接佛罗里达国际大学（Florida International University）和学生宿舍区，桥身搭起还不到一周时间，预定要到明年才完工启用。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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