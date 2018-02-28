下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月28日 下午10:20 最后更新 - 2018年2月28日 -22:20

（法新社佛罗里达州派克兰28日电） 美国佛罗里达州道格拉斯中学的学生今天返校，在众人的鼓励及严密警力下，重返两周前夺走17条人命的血案现场。有学生表示，回到校园令人难以承受。

道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）14日发生血案，遭学校退学的克鲁兹（Nikolas Cruz）持AR-15半自动步枪大开杀戒，造成14名青少年与3名教职员身亡。

17岁的威廉当时逃过一劫，但他班上两名同学陶瑞特（Nicholas Dworet）和波拉克（Meadow Pollack）命丧枪下。威廉说：「这一切有点令人难以承受。」

「回到那里，但当时和我一起待在教室的朋友们却不在了，我很难过。」

对14岁的米勒（Kimberly Miller）来说也是如此。她说：「这令人相当沮丧，但能跟大家说说话也能够提振精神，因为人们并非真的了解我们的感受，不论他们多么努力地试着了解。」

「你在家时，他们会试着同情你，但你来到这里时，其他所有人都经历过这件事，这让我放宽心，因为他们能体会你的感受。」（译者：周莉芳/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line