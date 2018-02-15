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此内容发布于2018年2月15日 下午9:20 最后更新 - 2018年2月15日 -21:20

（法新社华盛顿15日电） 美国密西西比州一名男子今天表示，他去年曾发现与佛州校园枪击案凶嫌同名的用户，在YouTube留下了令人毛骨悚然的留言，那时他向联邦调查局（FBI）通报，但最后不了了之。

19岁的克鲁兹（Nikolas Cruz）昨天携枪回到将他退学的佛州派克兰（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）开枪滥射。他被控17项预谋杀人罪名。

和佛州枪手同名的YouTube用户尼可拉斯．克鲁兹去年在YouTube一部影片底下留言说：「我要成为专业校园枪手。」

影片拥有者班奈特（Ben Bennight）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「当我在手机推播通知及YouTube 工作室（YouTube Studio）看到这则留言，心生警觉，所以我把留言截图下来，通报联邦调查局。」

联调局证实，曾在去年9月接获有关这则留言的通报。

班奈特告诉BuzzFeed News，在他通报联调局后的隔天上午，数名探员到办公室问他有没有更多关于这位留言者的资讯。

班奈特说：「我没有其他资讯，他们取走了截图的副本，这也是我最后一次听到他们的消息。」（译者：周莉芳/核稿：刘淑琴）

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