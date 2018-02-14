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此内容发布于2018年2月14日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月14日 -23:50

（法新社迈阿密14日电） 美国佛罗里达州派克兰（Parkland）一所中学今天发生校园枪击案，至少17人死亡、50人受伤。枪击发生当下，不少学生用手机传讯求救。

一名曾在这所学校就读的19岁男子手持AR-15自动步枪，今天冲进校园，在下午2时开始扫射。枪声响彻教室，学生尖叫四起。

布罗瓦郡（Broward County）警长伊兹瑞尔（Scott Israel）指称，枪手名叫克鲁兹（Nikolas Cruz），先前就读同一所学校，因「纪律因素」遭到退学。

一名学校老师告诉「迈阿密前锋报」（Miami Herald），克鲁兹先前就已经被认为是同学之间的危险人物。

「我们被告知，他不得带背包进校园。」数学老师贾德（Jim Gard）说：「去年他就因为恐吓学生而惹麻烦，我猜他就是这样被退学。」

学生多杜（Jeiella Dodoo）告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News），她与同学听到类似火灾警报的声音之后，平静地从教室里疏散。

她说：「警报器响了，所以我们撤离教室…之后就听到枪声。」

「我听到大概6次枪响…有些人开始奔跑之后，每个人都开始跑了，因为我们觉得『如果是真的，快跑吧』。」（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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