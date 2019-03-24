此内容发布于2019年3月24日 下午6:35

（法新社华盛顿24日电） 「迈阿密前锋报」（Miami Herald）今天报导，2018年2月佛罗里达州派克兰市（Parkland）高中校园枪击案迄今一年多，如今一周内传出两起幸存学生自杀案例。

迈阿密前锋报报导，佛州珊瑚泉市（Coral Springs）警方表示，仍在去年血案现场道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）就读的一名学生昨晚「显然死于自杀」。

警方没有公开这名学生的身分，但迈阿密前锋报表示死者是一名高二男学生。法新社记者无法立即与珊瑚泉市警方取得联系证实此事。

美国有线电视新闻网（CNN）稍早报导，枪案另一名幸存者艾罗（Sydney Aiello）也于17日轻生。她的母亲表示，艾罗高中毕业后就读于佛罗里达大西洋大学（Florida Atlantic University），生前一直为幸存者罪恶感所苦，前不久被诊断出罹患创伤后压力症候群。艾罗的丧礼在22日举行。

2018年2月14日，一名19岁校友克鲁兹（Nikolas Jacob Cruz）手持AR-15步枪闯入道格拉斯中学开枪滥射，造成14名学生和3名职员丧生。

当时艾罗虽然人在校园，却不在发生惨案的大楼内，但她有两名好友死于枪下。

珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。如果需谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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