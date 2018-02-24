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此内容发布于2018年2月24日 下午8:20 最后更新 - 2018年2月24日 -20:20

（法新社华盛顿24日电） 美国佛罗里达州致命校园枪击案余波荡漾，达美航空（Delta Air）与联合航空（United Air Lines）今天加入其他公司行列，与势力强大的枪枝游说团体全国步枪协会（National Rifle Association）断绝关系。

佛州派克兰市道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）2月14日情人节当天发生滥射案，造成14名学生与3名教职人员死亡后，「#抵制全国步枪协会」（#BoycottNRA）主题标签在推特广受关注。

达美航空在声明中说：「达美航空联系全国步枪协会，告知我们将中止团体旅游计画折扣合约。我们将要求全国步枪协会将我们的资讯从网站移除。」

联合航空也提供类似讯息附和，不再向全国步枪协会年度会议出席成员提供折扣。

这两家航空公司加入其他企业行列，撤回向全国步枪协会与协会成员提供的优惠，抵制企业包括汽车租赁公司阿拉莫（Alamo）、安维斯（Avis）、巴吉（Budget）、企业（Enterprise）与赫兹（Hertz）、还有奥玛哈第一国家银行（First National Bank of Omaha）与保险公司安达（Chubb）和大都会人寿（MetLife）。

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