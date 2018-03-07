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此内容发布于2018年3月7日 下午11:50 最后更新 - 2018年3月7日 -23:50

（法新迈阿密7日电） 美国佛罗里达州今天通过管制枪枝法案，将购买武器的最低年龄提高到21岁，同时资助一个让部分教师和学校职员佩枪的计画，引发争议。

新法案「道格拉斯中学安全法案」（Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act）以2月14日爆发大规模枪案的中学命名，当时共17人丧命，其中14名是学生。

新法案将最低购枪年龄从18岁提高到21岁，招来影响力甚大的全国步枪协会（National Rifle Association）反对；此外，法案也禁止使用让半自动武器转为全自动的调整装置，并投注更多经费在心理健康工作上。

法案也包括一项争议性颇高的志愿「保卫计画」，以丧生枪案的球队教练费斯（Aaron Feis）命名，目的是让学校职员佩枪，以「助防止或缓和校园内的主动攻击事件」。这个条款主要是针对教练和职员所设，有从军或执法经验的教师也适用。

法案现送交州长史考特（Rick Scott）签署成法。对于史考特是否会否决法案，共和党人尚未表态，但史考特过去曾反对总统川普武装教师的呼吁。（译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

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