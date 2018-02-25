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此内容发布于2018年2月25日 下午10:50 最后更新 - 2018年2月25日 -22:50

（法新社华盛顿25日电） 美国佛罗里达州道格拉斯中学的师生今天于14日滥射案后首次返校，彼此慰藉，并呼吁当局尽速采取行动打击枪枝暴力。有学生说，对未来感到「惶恐」和「害怕」。

血案幸存者、17岁学生霍格（David Hogg）接受美国广播公司（ABC）节目「本周」（This Week）访问时说：「想像你遭遇了一场空难，但之后你每天都得回到飞机上，飞往其他地方。」

佛州派克兰市道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）14日惨遭血洗，造成14名学生与3名教职人员身亡。犯嫌是19岁、先前已遭校方退学的克鲁兹（Nikolas Cruz）。

霍格说：「我无法想像，我和其他学生会经历怎样的情绪。」

部分师生今天回到学校参加自愿制的「新生活动」，教职人员将在26、27日恢复全天上班，整理教室让学生能在28日恢复上课。返校这一步被视为「恐怖」、「吓人」，但也是幸存者于攻击过后勇往直前的一步。

一名老师告诉美国全国公共广播电台（NPR），她回到教室后发现，现场景象和攻击案发生当时一模一样，笔记本依然留在书桌上，日历停留在2月14日，袭上眼前的冲击让她身体无法承受，不得不离开校园。

另一方面，躲过一劫的17岁学生塔尔（Delaney Tarr）今天在福斯新闻频道（Fox News）表示，为了返校上课，她已经做好完善准备。

「这很令人惶恐…也很可怕，因为我不知道自己在那里安不安全。」（译者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）

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