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此内容发布于2018年3月9日 下午9:05 最后更新 - 2018年3月9日 -21:05

（法新迈阿密9日电） 美国佛罗里达州长史考特（Rick Scott）今天签署枪枝管制法案，限制购枪年龄，并为部分学校职员佩枪铺路。这项新法是因2月14日校园枪案受害者亲友的诉求而生。

一直到今天前，外界都还不清楚史考特会不会签署法案。这项法案历经3周辩论，期间民情沸腾，7日在州议会表决通过。

新法案将最低购枪年龄从18岁提高到21岁，招来影响力甚大的全国步枪协会（National Rifle Association）反对；此外，法案也禁止使用让半自动武器转为全自动的调整装置，并投注更多经费在心理健康工作上。

法案也包括一项争议性颇高的志愿「保卫计画」，以丧生枪案的球队教练费斯（Aaron Feis）命名，目的是让部分学校职员佩枪，以「助预防或缓和校园滥射事件」。这个条款主要是针对教练和职员所设，有从军或执法经验的教师也适用。

州长史考特过去曾表示，他支持枪枝管制、提升心理健康资源，但先前多次提到自己不支持法案中的「保卫计画」。

不过他也强调，这个计画是志愿性质，而决定是否在校实施的警长和学校董事会都是民选职。

史考特告诉记者：「我的焦点是放在执法机关，这是他们的工作，他们是受训来做这件事。」「我相信教师的职责是教书。」

他又说：「要实施，得先过警长这关…得先过学校董事会这关…没有任何一个人会被迫去做这件事。」

此外，法案并未禁止出售或持有2月14日枪手使用的AR-15突击步枪等半自动武器。血案发生当天，问题青少年克鲁兹（Nikolas Cruz）在佛州迈阿密北方的派克兰市（Parkland）射杀17名道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）师生。

史考特说：「我们应该限制特定的人购买武器，而非限制特定的武器。」（译者：梁元龄/核稿：张晓雯）

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