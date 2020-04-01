此内容发布于2020年4月1日 下午11:50

（法新社劳德岱堡1日电） 美国佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）今天对2100万居民发布「禁足令」（Stay at Home），并反对出现2019冠状病毒疾病确诊案例的豪华邮轮「桑达姆号」停靠。

迪尚特说，禁足令将实施30天，从3日凌晨0时01分开始。

他在记者会表示：「即使佛州许多地方感染率极低，现在做出这个举动有其意义。」

佛州目前有近7000人确诊俗称「武汉肺炎」的2019冠状病毒疾病（COVID-19），87人病故，是美国确诊案例第5多的州。

美国已有超过30州发布禁足令以防病毒扩散，要佛州跟进的声浪越来越大，特别最近佛州海滩人山人海的照片广为流传之后，迪尚特更是饱受压力。

迪尚特的行政命令要求州民，「仅有在取得或提供必要服务，或进行必要活动时，才可进行户外行动以及人际互动」。

而和其他部分州不同的是，在佛州，参加宗教礼拜列为「必要活动」。

迪尚特另也重申反对「桑达姆号」（Zaandam）停靠佛州的劳德岱堡（Fort Lauderdale），但他表示，最终仍待地方当局决定。

桑达姆号以及从圣地牙哥驰援的姊妹邮轮鹿特丹号（Rotterdam）自3月22日以来，已传出97名乘客（桑达姆号83人、鹿特丹号14人）、以及桑达姆号上有136名船组员出现类似流感症状。

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