下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2017年12月2日 上午12:20 最后更新 - 2017年12月2日 -00:20

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普的前最高顾问佛林今天认罪，坦承自己在和俄罗斯官员接触一事向联邦调查局（FBI）说谎，使通俄案戏剧性增温，也升高有关川普团队就职前与俄国往来的质疑。

58岁、退役陆军将领佛林（Michael Flynn），是遭调查通俄案特别检察官穆勒（Robert Mueller）目前所起诉者中最高阶人员。穆勒正深入调查俄国干预去年美国总统大选。

佛林承认去年12月，在川普总统交接团队高层官员指示下，与俄国驻美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）有过秘密讨论。佛林的供词让华府政坛陷入热议，哪名川普核心圈人士会是下一个被穆勒盯上的人。

「华盛顿邮报」（Washington Post）引述未具名消息来源报导，建请佛林与俄国大使接触的「非常高阶官员」之一，就是川普女婿兼高阶幕僚库许纳（Jared Kushner）。

佛林认罪并允诺配合穆勒的调查，穆勒调查的焦点除包括与俄国可能有见不得人的勾当，另也调查川普本人有无试图妨害查案；佛林认罪坦承向调查人员说谎，只是他被起诉的罪名之一，这个罪名正常来讲最重刑度为5年，但法庭资料显示，穆勒根据认罪协商条款，建请法官最重仅6个月的轻判。

佛林承认，他在去年12月底与季瑟雅克私下对谈一事向FBI调查人员说谎，两人讨论有关当时美国总统欧巴马政府对俄国祭出制裁。

据检察官公布的法院资料，去年12月28日，佛林要季瑟雅克去缓和俄国对遭美制裁的反应；欧巴马当时宣布驱逐35名俄国外交官，以报复干预美国2016大选。

在宣布制裁后，欧巴马政府也对俄国遭制裁竟决定不报复感到不解，并开始调查佛林与川普阵营介入的可能。

而在更早的一周前，佛林在交接团队「一位非常高层成员」指示下，也秘密要求季瑟雅克，请俄国挡下或拖延联合国安理会谴责以色列在巴勒斯坦屯垦区的决议。

尽管这两次互动不能完全证明双方勾结，但却升高有关川普团队就职前与俄国往来的质疑，以及是否积极破坏欧巴马的政策。

一直以来都否认与俄国关系有任何不法的白宫表示，佛林对私下会面一事认罪，「反映出他向白宫官员做不实陈述导致去职」。

白宫律师柯布（Ty Cobb）说：「佛林先生的认罪或遭起诉，除意味他自己涉案外，无关其他任何人。」

Neuer Inhalt Horizontal Line