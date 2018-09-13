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此内容发布于2018年9月13日 下午4:05 最后更新 - 2018年9月13日 -16:05

（法新社南卡罗来纳州月桂堤13日电） 佛罗伦斯飓风的外围环流今天开始冲击南北卡罗来纳州，带来强风豪雨，气象人员警告，这个怪兽级风暴将在美国东岸降下暴雨，可能导致威胁生命的洪灾。

已降为2级飓风的佛罗伦斯（Hurricane Florence）正缓缓朝向南北卡罗来纳州的海岸线推进，联邦和两州的官员持续发出最后呼吁，要求居民撤离这个「一生难得一见的」风暴所经路线。

北卡罗来纳州州长古柏（Roy Cooper）说：「这个风暴会带来破坏。大家将感受到灾难性的影响。」

南卡罗来纳州州长麦马斯特（Henry McMaster）则说：「快来不及撤离了。大家现在就得动身离开。」

联邦紧急事故管理总署（FEMA）官员警告，佛罗伦斯的威力虽已略为减弱，仍是个「非常危险的风暴」，能够在东岸广大地区造成重创。

署长朗恩（Brock Long）表示：「尽管这个风暴的威力已降至2级，风速已经减慢，请不要因此掉以轻心。」

国家飓风中心（NHC）表示，佛罗伦斯昨晚威力减弱为2级飓风，但风速仍达每小时165公里。「据料佛罗伦斯在飓风眼到达海岸前，威力不会有所改变，在飓风中心进入陆地后才料将转弱。」

海岸地区今晨风力已开始增强，北卡罗来纳州的外滩群岛（Outer Banks）和部分海岸地区城镇已传出轻微淹水现象。

南卡罗来纳州城镇月桂堤（Myrtle Beach）几乎变成空城，街道上不见人车。40岁居民毕尔德（Kristin Beard）表示，今晨醒来，感觉如在「鬼城」，他准备前往北卡罗来纳州的夏洛特（Charlotte）避一避。

国家海洋暨大气总署（NOAA）专家高德斯坦（Steve Goldstein）表示，佛罗伦斯昨晚前进速度减缓，可能要到「周五下午、周五晚上或甚至周六早上」才会登陆南北卡罗来纳。

他警告，北卡罗来纳州海岸料将出现2.7至3.6公尺高的暴潮，有些地区的降雨量可能多达1000毫米。他说：「这样的雨量将造成灾难性暴洪，导致河流长时间严重泛滥。」

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