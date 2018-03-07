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此内容发布于2018年3月7日 上午9:05 最后更新 - 2018年3月7日 -09:05

（法新社香港7日电） 由于澳门当局表示，张戎、詹姆斯・丘奇和金淑姬3位作家可能不得入境，这3人将不再参加澳门文学节。这再次显示，北京对辖下各地区的立场正益趋强硬。

旅居英国伦敦的张戎对中国政治体制抱持高度批评态度，她着有「鸿：三代中国女人的故事」、「慈禧：开启现代中国的皇太后」与爆炸性传记「毛泽东：鲜为人知的故事」等畅销作品，都在中国大陆遭禁。

当局矛头指向的另外两位作家，都写出了和北韩相关的有深度作品。北韩将中国视为主要盟友以及外交上的捍卫者。

2018年「隽文不朽」澳门文学节将在10日展开。澳门文学节项目总监白艾德 （Helder Beja）向法新社表示：「我们获得非正式通知，这些嘉宾来澳门的时机不对，极有可能无法顺利入境。」

白艾德表示这项通知来自「有关当局」，但不愿多做解释。

白艾德向法新社说：「我们不想把他们置于那种处境，所以建议他们不要前来。」

居于纽约的金淑姬是作家兼调查记者，曾卧底体验北韩生活，写出畅销书「没有您，就没有我们」；詹姆斯・丘奇（James Church）则是一名前西方情报官员的笔名，他撰写了以虚构的北韩警员「O侦探」（Inspector O）为主角的系列小说。（译者：陈乃瑜/核稿：张佑之）

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