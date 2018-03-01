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此内容发布于2018年3月1日 上午4:05 最后更新 - 2018年3月1日 -04:05

（法新社雪梨1日电） 一名男子提供激进青少年手枪，导致澳洲警方雇员遭射杀。他今天遭判刑44年，却在法庭上做出伊斯兰国（IS）手势，还高喊：「这才刚开始！」

男子艾鲁（Raban Alou）坦承2015年在雪梨一座清真寺，获取并提供手枪给15岁的穆罕默德（Farhad Mohammad）。

这名青少年用这把手枪，在新南威尔斯省警察总局外，击中郑姓雇员（Curtis Cheng）后脑勺。

当局当时说，穆罕默德在伊朗出生，是伊拉克和库德族裔。他不久后与警方特勤人员交火时丧生。

艾鲁现年20岁。他被指控协助、教唆、提供谘询和促使恐怖主义行动发生，并已认罪。新南威尔斯最高法院对他判处有期徒刑44年，前33年不得假释。

澳洲广播公司（ABC）报导，他被带离时，做出一根手指指天的伊斯兰国手势，高喊：「这才刚开始！」

法官强生（Peter Johnson）在判决文中说，艾鲁毫无悔意。

他表示：「这名犯人的反应缺乏基本的人性。」

「这起犯行中，这名犯人是很积极的策划者和参与者。」

强生说：「若这名犯人没有取得并提供武器给穆罕默德，这起罪行不会发生。」（译者：陈妍君/核稿：陈政一）

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