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此内容发布于2018年6月28日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月28日 -08:05

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯克里姆林宫发表声明说，外界期待已久的美、俄两国总统川普和蒲亭高峰会，将于7月16日在芬兰赫尔辛基举行。

克宫声明中说：「双方已达成协议，俄罗斯联邦总统蒲亭和美国总统川普7月16日将在赫尔辛基举行会谈。」

声明并说，两位领导人将在峰会中商讨「俄、美关系现况以及未来的发展」。

美国白宫同步发表的声明则说，川普与蒲亭届时也将提出「各种国家安全议题」以进行讨论。

美国国家安全顾问波顿（John Bolton）昨天在莫斯科会见蒲亭，两人商讨了7月川蒲会的细节问题。

由于俄国兼并克里米亚半岛、介入乌克兰东部纷争、被指干预美国大选以及在叙利亚内战上与美国立场分歧，而使美、俄关系陷入冷战以来未曾有过的低点。

不过川普自去年就职后，即设法改善与蒲亭的关系。本月川普表示，7大工业国集团（G7）应容许俄罗斯重新加入。俄国因2014年兼并克里米亚半岛，而遭这个集团停权。

美、俄双方是在昨天商定，尽快举行双边峰会。克宫外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）昨天在蒲亭接见波顿后透露，美、俄峰会将在彼此都方便的第三国举行，且需要数周时间进行准备工作。（译者：张佑之）

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