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此内容发布于2018年2月18日 下午9:50 最后更新 - 2018年2月18日 -21:50

（法新莫斯科18日电） 俄罗斯北高加索地区的达吉斯坦（Dagestan）一间东正教教堂今天爆发枪击案，5名妇女身亡，至少4人受伤，枪手疑为伊斯兰极端分子，已遭击毙。伊斯兰国（IS）随后宣称犯案。

引述当地媒体报导，身分尚待证实的枪手在主要为穆斯林人口的吉兹亚尔（Kizlyar）镇一间东正教堂，朝礼拜者开火。

当地内政单位发出声明指出，不明身分的男子以狩猎用的步枪开火，4名妇女当场中枪身亡，安全人员已经「干掉」枪手。

卫生当局发言人莫左扎莱瓦（Zalina Mourtazalieva）告诉塔斯社（TASS）说，第5名妇女送医后伤重不治。

俄罗斯塔斯社（TASS）报导，枪手是达吉斯坦当地一名22岁男子，朝离开教堂的人群开火。安全人员在他身上找到一把狩猎用步枪、子弹及一把刀。

初步报告指出5名罹难者为妇女，伤者包括至少2名当地安全人员及2名女性平民。

伊斯兰国（IS）透过所属的阿玛克（Amaq）通讯社声称犯案。

IS透过通讯软体Telegram说：「伊斯兰国战士达格斯坦尼（Khalil Daghestani）攻击达吉斯坦吉兹亚尔镇的教堂。」

他们又说：「他持枪射杀人群，5人因此丧命，另有4人受伤。」（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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