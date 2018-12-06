俄乌海上冲突后 美派侦察机飞越乌克兰领空

此内容发布于2018年12月6日 下午7:05

（法新社华盛顿6日电） 美国官方表示，俄罗斯扣留3艘乌克兰海军船艇事件后，为表达对基辅当局的支持，美方今天指派一架空军侦察机飞越乌克兰领空。

俄国11月25日扣留开往亚速海（Azov Sea）的乌克兰海军船艇，是莫斯科和基辅自2014年以来首见公开军事冲突。俄罗斯2014年吞并克里米亚半岛，当年乌克兰东部爆发军事冲突。

美国国防部声明指出：「今天，美国和盟邦依据开放天空条约（Open Skies Treaty），指派一次特别的飞行任务。在此时机指派这次飞行，是美国想要重申对乌克兰和其他伙伴国家的承诺。」

开放天空条约的宗旨，在于透过34个签约国家领空的对等、无武装侦察飞行任务，促进军事透明度。

美国国防部指出，这是应乌克兰军方要求，指派OC-135侦察机进行这次飞行任务，机上载有美国、加拿大、德国、法国、英国、罗马尼亚和乌克兰观察人员。

美国国防部表示，这是自2014年以来依据开放天空条约的首次「特别」飞行任务。当不寻常局势出现时，在正常时间表和计划飞行以外时间，从事这样的飞行任务。

11月的俄乌事件后，俄罗斯扣押了24名乌克兰水兵。这些水兵已交付克里米亚主要城市辛费罗波（Simferopol）的法院审理，下令审判前拘留2个月。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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