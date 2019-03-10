此内容发布于2019年3月10日 下午8:35

（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯今天有上万名民众聚集街头，抗议政府日趋严格的网路政策，批评人士认为，相关政策终将走向「全面审查」，导致俄国与世界隔绝。

莫斯科出现集会活动，其他城市也有较小规模的示威，抗议俄罗斯国会下议院支持一项网路规范法案。这项法案以加强网路安全为由，要求俄国建立自己的网域名称系统，无须经由国外伺服器。

批评人士指出，这是在俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）执政下，企图管制网路内容的最新举措，也有人害怕俄国成为北韩那样，朝着完全脱离全球网路方向前进。

社运人士表示，超过1万5000人参与集会，倾听网路和媒体权倡导者和音乐人发言，他们对近几个月来政府的施压感到不满。

一名23岁学生告诉法新社：「我们会在这里是因为俄罗斯正在清算匿名使用者。当局正在立法让他们能毫无理由地将人关入监牢、封锁线上资源和取得资讯的管道。」

一名来自西伯利亚的网路倡议者说：「政府正和自由对抗，包含网路自由。我会这样说是因为有人因一则推文，在牢里待上一个月。」

法新社记者目击一名男子在集会入口附近，被抓着手脚强行拖离。这次的集会经过市府有关当局许可。

法新社报导，俄国非政府组织人权监督团体OVD-Info指出，集会共29人遭拘留，当中有1名记者。

另外，国会议员上周批准另一项法案，将允许俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构（Roskomnadzor）封锁所谓发出「假新闻」的线上媒体网站。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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