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此内容发布于2018年11月26日 下午8:05 最后更新 - 2018年11月26日 -20:05

（法新社布鲁塞尔26日电） 乌克兰海军3艘舰艇昨天在克里米亚半岛附近海域遭俄罗斯军方攻击并扣留，北约秘书长史托腾柏格今天要求俄国立即释放舰艇及水手，还警告莫斯科「他们的行动将带来后果」。

俄国海军昨天在克里米亚半岛附近的克赤海峡（Kerch Strait）朝乌克兰军方2艘装甲炮艇和1艘拖船开火，最后全数扣留3艘舰艇。

俄方指控他们非法进入亚速海（Sea of Azov）海域，这起冲突导致局势急剧升温。

史托腾柏格（Jens Stoltenberg）和乌克兰总统波洛申科（Petro Poroshenko）先举行电话会议，之后双方官员在比利时布鲁塞尔的北大西洋公约组织（NATO）总部召开紧急会议。

史托腾柏格在北约―乌克兰委员会（NATO-Ukraine Commission）会议结束后告诉记者：「针对乌克兰舰艇和海军人员使用武力并没有正当理由，所以我们要求俄国立即释放昨天扣留的乌克兰水手和舰艇。」

基辅当局指控俄国展开「新的侵略阶段」，俄国早在2014年就并吞原属乌克兰的克里米亚半岛。（译者：陈彦钧/核稿：张晓雯）

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