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此内容发布于2018年6月29日 上午6:50 最后更新 - 2018年6月29日 -06:50

（法新社俄罗斯纳雷什基诺29日电） 俄罗斯着名异议人士亚历塞依．纳瓦尼的胞弟奥列格．纳瓦尼今天刑满出狱。他2014年被判处3年半的徒刑，支持者认为这项判决具有政治动机。

现场的法新社摄影记者表示，奥列格．纳瓦尼（Oleg Navalny）步出位在莫斯科南方奥勒尔（Oryol）纳雷什基诺村（Naryshkino）的监狱后，拥抱妻子和哥哥亚历塞依．纳瓦尼（Alexei Navalny）。

约50名支持者和记者聚集在监狱外头等候。

奥列格表示，他很期待回家吃烤肉串。

奥列格和亚历塞依2014年遭控挪用法国知名化妆品品牌伊夫・黎雪（Yves Rocher）公款而被定罪。

两人都被判3年半徒刑，其中亚历塞依获得缓刑，但奥列格则须入监服刑，支持者认为当局此举无异是把奥列格押做人质。

欧洲人权法院（European Court of Human Rights）裁定这项判决「蛮横无理」，谕令俄罗斯须支付两人8万3000欧元（约新台币298万元）的损害赔偿和其他花费。（译者：叶俐纬/核稿：何宏儒）

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