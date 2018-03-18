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此内容发布于2018年3月18日 下午8:35 最后更新 - 2018年3月18日 -20:35

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天在俄国总统大选轻松写意胜出，在时值与西方关系敌对之际，他将再任总统6年。

统治俄国已近20年的蒲亭，这次选举得票率超过76%，是他历次选举中的最佳表现。反对派则喊选举舞弊。

蒲亭虽与7名候选人一起角逐这次大选，但对他批评最力的反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）遭法律因素禁止参选，使选举结果毫不令人意外。

今天大选有约1亿700万名合格选民。在棒子与胡萝卜双管齐下希望冲高选民参与的情况下，俄国中央选举委员会在投票结束前3小时的最新投票率更新时指出，这次投票率为60%。

投票所外有举办自拍比赛、发送赠品、办食品嘉年华及安排儿童节目艺人表演；但据独立媒体报导，政府雇员与民间企业都强迫员工投票，学生若不投票，则遭威胁考试被当甚至退学。

俄国中选会在完成90%的计票后表示，蒲亭得票76.4%，遥遥领先居次的共产党候选人格鲁季宁（Pavel Grudinin）的12%。

极端民族主义的吉里诺夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）得票约6%，前实境秀主持人兼社交名媛苏布查克（Ksenia Sobchak）得票1.5%，其他候选人得票则低于个位数。

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