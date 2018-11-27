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此内容发布于2018年11月27日 下午10:20 最后更新 - 2018年11月27日 -22:20

（法新社基辅27日电） 乌克兰海军3艘船艇遭俄罗斯攻击并扣留，引爆两国间重大危机，乌国总统波洛申科今天警告，乌克兰受到与俄国发动全面战争的威胁，且俄国已在两国边境大幅增派兵力。

波洛申科（Petro Poroshenko）在接受国家电视台访问时表示：「我不希望任何人认为这只是好玩、只是游戏而已，乌克兰如今面临与俄罗斯爆发全面战争的威胁。」

波洛申科引述情资报告表示，俄国在乌俄边境部署的军队「大幅增加」，坦克数量足足多了3倍。波洛申科并未说明俄国增兵的起止时间。

俄罗斯25日在克里米亚半岛东侧的克赤海峡（Kerch Strait）朝3艘乌克兰海军船艇开火并扣留3船和船上24名官兵，掀起两国最新外交危机。

俄国一再指控乌克兰水兵非法进入俄国水域，且对俄国边防警卫的警告充耳不闻。

乌克兰则要求俄方释放水兵，并促西方盟国对莫斯科施以进一步制裁。

俄乌间冲突由来已久，自俄国2014年兼并克里米亚以来，两国冲突已造成超过1万人丧生，但25日是首次爆发重大海上冲突，外界忧心紧张局势升温，呼吁双边展现克制。

为因应俄国扣留乌国船艇和官兵，乌克兰昨天宣布实施戒严30天，让当局有权动员后备军人、管制媒体，并限制相关地区的公众集会。对此，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）今天警告乌克兰勿作出任何「鲁莽行为」。

俄罗斯指控25日事件是乌克兰精心策划的挑衅行为，一来在明年大选前拉抬波洛申科声势，二来说服西方政府对俄国实施进一步制裁。

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