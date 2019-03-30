此内容发布于2019年3月30日 上午8:50

（法新社莫斯科30日综合外电报导）国营「俄罗斯国防出口公司」（Rosoboronexport）表示，俄国在委内瑞拉设立的军用直升机驾驶训练中心已于昨天开启使用。俄国军队和军备上周才刚进驻委国，引发国际争议。

俄罗斯国际传真社（Interfax）引述「国防出口」发言人戴维登柯（Vyacheslav Davydenko）报导，该训练中心是依据俄方与委内瑞拉军事工业公司CAVIM签定的合约设立，目的在为委国培育俄制米尔（Mil）军用直升机驾驶人才。

美国及其他50余国认定反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）为委内瑞拉临时总统，而俄罗斯和中国则支持现任总统马杜洛（Nicolas Maduro）。

美国总统川普要求俄罗斯「滚出」委内瑞拉，俄方则回应，俄军留驻时间视需要而定。

克里姆林宫和俄罗斯外交部坚称，俄军进驻委国是两国长期军事和技术合作计画的一部分。

戴维登柯表示，俄罗斯将深化与委内瑞拉国防部的合作。

他说，作为俄罗斯军工业在拉丁美洲的最大客户，委内瑞拉已取得苏恺30-MK2第四代战斗机、米尔直升机、突击步枪、坦克车、火炮和防空系统等俄制军备，在非常短的时间内「可获取重大的潜力，以可靠确保国家安全和国防能力」。（译者：陈韵聿/核稿：张佑之）

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