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此内容发布于2018年3月19日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月19日 -07:35

（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯总统蒲亭昨天以压倒性得票率赢得连任，俄国媒体今天报导，由于蒲亭与西方对峙加剧，使得他拉开与对手差距。俄国自由派媒体则对蒲亭的政治压制表达忧惧。

挺蒲亭的俄罗斯八卦报纸「共青团真理报」（Komsomolskaya Pravda）今天标题写道：「这是场绝对的胜利，对手完全被击倒。」报导还说，选举结果对西方是「一大痛击」，「我们的西方『伙伴』最害怕的恶梦已成真」。

俄国政治分析家科利雅丁（Andrei Kolyadin）接受自由派商业日报「新闻报」（Vedomosti）访问时表示：「俄国遭遇来自外界前所未有的压力，使得俄罗斯人支持当局，团结一致对外。」

分析家指出，莫斯科因连串问题遭到国际孤立，刺激俄罗斯人团结。例如俄罗斯因禁药问题，被判禁止参加奥运比赛；以及俄国双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉亚（Yulia Skripal）在英国遭下毒的事件。

俄国「独立报」（Nezavisimaya Gazeta）报导，俄罗斯政治分析家穆辛（Alexei Mukhin）评估，西方势力「持续排挤我国」的事实，令这次总统大选投票率提高5到10个百分点。

一些俄罗斯报纸还说，蒲亭最主要批评者纳瓦尼（Alexei Navalny）呼吁抵制选举，却产生反效果。「独立报」便表示，纳瓦尼杯葛选举的宣传活动，「甚至连有反抗思想的民众」都与他疏离。

「共青团真理报」也报导，选举结果令纳瓦尼顿失依靠，他大力宣传监督投票，想办法揭发选举舞弊，却无法证明蒲亭缺乏全国支持。。

「新闻报」等自由派媒体则聚焦于「2024年的问题」。按照目前俄罗斯宪法，蒲亭届时无法继续连任。

「新闻报」表示，未来6年感觉不像蒲亭掌权最后时期，「要不他交棒给预备的接班人，要不他修改宪法继续保有权力」。因此报导认为，蒲亭接下来面临「风险」。

俄罗斯工商日报FM广播电台（Kommersant FM）的记者库奇（Stanislav Kucher）甚至更极端，力劝俄罗斯人移民。他说：「我警告你们，权力垂直集中已成事实，且会持续一段长时间。…现在真的是移民的理想时刻，至少未来6年情势明显。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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