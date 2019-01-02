俄学者：世界最长寿人瑞是女儿冒充 为避遗产税

此内容发布于2019年1月2日 上午10:20

（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯学者声称，金氏世界纪录最长寿人瑞、法国妇女卡尔蒙（Jeanne Calment）可能根本没活那么久；她死后，身分遭女儿顶替，目的是规避遗产税。

根据金氏世界纪录（Guinness World Records），卡尔蒙活了122年又164天，已在1997年辞世。卡尔蒙生前曾开玩笑说，上帝一定是忘记她了。

不过，俄罗斯数学家札克（Nikolai Zak）对卡尔蒙超级人瑞的故事不买帐。

札克和老年学专家诺伏西罗夫（Valery Novoselov）合作，花数月时间分析卡尔蒙的生平资料、访谈和照片，甚至证人证词和她生前居住的法国南部城市阿勒（Arles）的公开纪录。

札克认为，分析结果显示，卡尔蒙的女儿伊芳（Yvonne Calment）在母亲过世后冒用她的身分，假冒母亲多年直到撑不下去。伊芳这么做是为了规避遗产税。

札克最近在全球科学家串联平台ResearchGate发表题为「卡尔蒙：长寿之密」（Jeanne Calment: the Secret of Longevity）的报告，引发广大议论。

札克指出，虽然官方文件显示卡尔蒙的女儿伊芳1934年死于胸膜炎，但当年过世的其实是卡尔蒙本人。

若此说法为真，则1997年过世的其实就是伊芳。

为支持自己的说法，札克列举了卡尔蒙1930年代身分证上所列身体特徵与她后来外貌之间的差异处，其中包括眼睛颜色、身高和额头高度等，两者之间明显不同。

和札克合作的老年学专家诺伏西罗夫表示，他一直对卡尔蒙的超级人瑞身分存疑。他举例，号称是卡尔蒙的人其肌肉系统明显不同于同辈人，无需旁人协助即能坐起来，且毫无失智迹象。

卡尔蒙死后，有科学家对未能解剖她以解开长寿之谜表示遗憾。

自称是卡尔蒙的人，生前在健康状况尚允许时嗜吃巧克力、喝波特酒，偶尔还会抽根菸。

这两位声称踢爆人瑞骗局的俄罗斯研究者指出，假卡尔蒙在名声远播后，曾请人将她的部分旧照烧掉，十分可疑。

法国人口统计学家、老年学家罗宾（Jean-Marie Robine）曾参与金氏世界纪录对卡尔蒙的年龄鉴定。他告诉法新社记者，自己从未怀疑与卡尔蒙有关的官方文件真实性。

他大力批判俄罗斯的所谓打假报告，强调报告作者从未检验有利于卡尔蒙的事实。

卡尔蒙过世时的阿勒市市长福塞尔（Michel Vauzelle）认为，俄罗斯学者的说法完全不可信、荒谬至极。他说，卡尔蒙接受数名医师的健康追踪。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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