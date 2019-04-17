此内容发布于2019年4月17日 上午9:20

（法新社莫斯科17日电） 克里姆林宫表示，它正为总统蒲亭与北韩领导人金正恩可能举行峰会做准备。媒体报导称，两国领袖间首次峰会最早可能于下周登场。美国的北韩问题特使预定今天抵莫斯科访问。

媒体引述俄罗斯总统蒲亭助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示：「正为一项可能会晤积极准备当中。」

美国国务院表示，美国的北韩问题特使毕根（Stephen Biegun）将于17和18日会晤俄罗斯官员，讨论致力推动北韩最终且充分验证非核化议题。

俄罗斯、南韩及日本媒体报导称，金正恩和蒲亭预定在俄国远东地区会晤，但鄂夏柯夫不愿谈论可能峰会的地点或日期。

俄罗斯消息报（Izvestia）今天引述外交消息人士报导称，金蒲峰会将会在海参崴（Vladivostok）登场，其后蒲亭将前往中国出席4月26至27日举行的峰会。

其中一位消息人士警告，这项计画有可能生变，并指出金正恩是一位「冲动人物」。

南韩联合新闻通讯社今天报导称，北韩高丽航空（Air Koryo）已安排一个特别航班于下周二（23日）飞往海参崴。

日本时事社引述俄罗斯外交消息人士表示，「99%」确定蒲亭和金正恩24日会在海参崴会晤。（译者：刘学源/核稿：严思祺）

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