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此内容发布于2018年2月11日 下午1:20 最后更新 - 2018年2月11日 -13:20

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯调查人员表示，一架载有71人的客机今天由首都莫斯科杜莫迪多沃机场（Domodedovo）起飞后，坠毁在莫斯科市郊，机上无人生还。

调查人员说，这架隶属国内线萨拉托夫航空公司（Saratov Airlines）的安诺托夫148型（An-148）飞机，原本要飞往乌拉山区的城市奥尔斯克（Orsk），结果于下午2时48分（台北时间11日晚上7时28分）坠毁在莫斯科市郊的拉缅斯科耶地区（Ramensky）。

调查指出，飞机起飞约4分钟后，就从雷达上消失。

俄国交通部调查办公室发表声明指出：「机上有65名乘客与6名机组员，全数丧生。」

各家新闻机构指出，阿古诺佛村（Argunovo）的目击者说，看到一架着火飞机从天而降。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭对罹难者的家属致上「诚挚悼慰」。

国营电视台播出坠机地点的画面显示，客机残骸散布在冰天雪地中。

俄罗斯近日降雪创新高，能见度不佳。

据传这架俄制失事客机机龄7年，一年前萨拉托夫航空公司由另一家俄国航空公司手中买下。（译者：徐崇哲）

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