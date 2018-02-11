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此内容发布于2018年2月11日 上午8:35 最后更新 - 2018年2月11日 -08:35

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯媒体报导，俄国一架国内线客机今天由首都莫斯科的杜莫迪多沃机场起飞后在市郊坠毁，机上71位乘员恐怕凶多吉少。

这架安诺托夫148型（An-148）飞机隶属飞行国内线的萨拉托夫航空公司（Saratov Airlines），原本要由莫斯科飞往乌拉山区的城市奥尔斯克（Orsk），但由杜莫迪多沃机场（Domodedovo）起飞后坠毁在市郊的拉曼斯基地区（Ramensky）。

俄国通讯社报导，机上有65位乘员和6位机组员。

据报导，坠机地点附近阿古诺佛村（Argunovo）的目击者表示，他们看到一架起火的飞机从天而降。

俄国紧急事故机构人士告诉国际传真社（Interfax ），机上71位乘员「没有机会」生还。

国际传真社报导，飞机残骸散布的范围很广。

这架俄制飞机的机龄仅7年，萨拉托夫航空一年前才向另一家俄国航空公司购得。

俄国媒体报导，由于没有道可达坠机现场，救难人员只能徒步赶赴现场。

杜莫迪多沃机场是莫斯科第2大机场，机场人士告诉媒体，这架飞机起飞后两分钟就由雷达上消失。

媒体报导，俄国交通部长正赶往坠机现场，交通部表示，可能的坠机原因有几个，包括气候状况和人为疏失。

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