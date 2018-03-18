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此内容发布于2018年3月18日 上午7:05 最后更新 - 2018年3月18日 -07:05

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯今天进行总统选举，现任总统蒲亭笃定胜选，将会继续执政到2024年。选民踊跃投票支持蒲亭，他们关心的议题，从不满贪腐贫穷到莫斯科与西方国家摊牌，不一而足。

中选会主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）表示，截至格林威治时间0700（台北时间下午3时），投票率达到16.55%，和2012年选举同时段投票率6.53%相比较，高出许多。

许多选民投票给蒲亭（Vladimir Putin），他们盛赞蒲亭带领俄国脱离苏联解体后的困境。

现年65岁的退休经济学家马提尼纳（Olga Matyunina）表示：「我当然支持蒲亭，他是国家领导人。」「他拿回克里米亚半岛后，他就成为我心目中的英雄。上次选举，我并未投给蒲亭，我甚至不记得投给谁。」

许多投票所充满欢乐气氛，扬声器放送爱国歌曲，选民还可享用廉价食物。

蒲亭在莫斯科投下自己的一票。他说，任何投票结果能够赋予他权力，继续以总统身份服务国家，他将心满意足。

高龄77岁的退休人士（Valentina Popova）波波娃表示：「我支持蒲亭，他无可取代。我佩服他的外交政策，否则俄罗斯将会灭亡。国内仍有许多问题尚待解决。」

现年41岁的莫斯科资深出纳科诺诺娃（Natalya Kononova）说：「我支持蒲亭，我们信任他。投票是我的公民权利。」

67岁的莫斯科市民柯拉宾纳（Iraida Korablina）表示：「我支持蒲亭，（他的）外交政策是正确的，但国内有奸党在发号施令。」（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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