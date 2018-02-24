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此内容发布于2018年2月24日 下午9:35 最后更新 - 2018年2月24日 -21:35

（法新巴黎25日电） 联合国昨天决议要求叙利亚内战停火，但叙国政府仍持续对反叛地区发动空袭，法国与德国两国领导人因此将出马，与军援叙国的俄罗斯会谈。

法国总统办公室表示，总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天将与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）会谈，讨论俄国是否确实执行决议。

这场会谈宣布举办前，联合国安全理事会昨天无异议通过决议，要求叙利亚休战30天。今天会谈主题将围绕「决议执行面及达成叙国永久和平的政治蓝图」。

一周内据认有超过500名叙国平民丧生，当地政府大规模轰炸反叛族群占领的东古塔（Eastern Ghouta）地区，地点就在首都大马士革外。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）说，安理会投票也获莫斯科当局的支持通过，但随后受俄国空军军援的叙利亚战机又对东古塔发动新突袭。

总部设在英国的人权了望台组织表示，昨天空袭中至少有41名平民丧生，包括8名孩童。俄国否认涉攻击行动。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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