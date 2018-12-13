俄最先进机器人 网民：原来是真人演出

（法新社莫斯科13日电） 俄罗斯某国营新闻频道11日播出的报导画面中，出现一名被描述为「最先进」，会算数、说话、跳舞的机器人。当地网友旋即踢爆，机器人其实是真人假扮，服装上网就买得到。

机器人名叫鲍里斯（Boris），它在11日召开、为全俄学生举行的就业辅导论坛（Proektoria）上现身。当时介绍它出场的主持人说，观众即将亲眼见证本论坛「最先进」的机器人。除了鲍里斯，论坛没有其他机器人「来宾」。

鲍里斯接着以富金属感的声音宣称：「我数学能力很好，但现在想学学艺术和作曲。」他说话的同时，脸上还闪着多彩光芒。

报导论坛活动的俄罗斯24台（Russia 24）记者指出：「鲍里斯已学会跳舞，而且跳得不差。」

不过，网路上后来出现自活动后台拍摄的画面，其中清楚显示机器人的身躯和头部间有真人脖子露出。论坛举行地点雅罗斯拉夫尔（Yaroslavl）市的公营地方媒体雅罗斯拉夫尔新闻台（Yaroslavl News）也「犯了疏忽」，让「露颈」画面上网。

俄罗斯网友们发现，原来在网路商店Show Robots可以买到和鲍里斯长得一模一样的机器人道具服，它还有个名字叫阿留沙（Alyosha），售价为25万卢布（约3800美元）。

在假机器人轰动网路后，俄罗斯24台访谈了当时采访活动的记者。记者表示：「我当时很确定大家会发现那不过是道具服，就像耶诞老人，毕竟是办给小孩的活动。」

Proektoria论坛由俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）于2013年发起，宗旨为帮助年轻学子找到专业发展方向、促进产学合作，每年定期举办。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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