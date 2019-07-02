此内容发布于2019年7月3日 上午12:35

（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯国防部今天表示，一艘深海研究潜艇发生火警，造成14名水兵丧生；俄国媒体则报导，这是艘执行敏感任务的核动力潜艇。总统蒲亭证实有7名海军上校和2名俄国英雄罹难。

俄国官员几乎没有对这艘潜艇或意外发生的情况多作说明，但潜艇中有许多高阶军官，意味这并不是个普通的任务。

俄国国防部表示，「科学研究深海潜艇」昨天在远北地区俄国领海内研究海底地形时发生火灾，这14名官兵吸入有毒气体死亡。

然而，俄国「新报」（Novaya Gazeta）引述消息人士报导，发生事故的是AS-12核动力潜艇。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）下令针对这起「惨剧」进行全面调查。蒲亭说：「这对海军和所有军人而言是巨大的损失。」2000年俄国核动力潜舰「库斯克号」（Kursk）因船头发生两次爆炸而沈没在巴伦支海，舰上118人全部丧生，冲击当时就任总统第一年的蒲亭的声誉。

蒲亭说：「我们知道这不是一艘普通的潜艇，这是艘科学研究潜艇，船上都是极为专业的人员。」

他说罹难者包括7名海军上校和2名获颁「俄罗斯英雄」（Hero of Russia）最高荣誉勋章的海军。

蒲亭已命令国防部长萧依古（Sergei Shoigu）前往北莫尔斯克（Severomorsk）坐镇调查，并向他回报状况。

一名匿名的军事专家驳斥科学研究发生火警的说法。他说，「通常这种说法是要掩饰在海床上进行另外的工作」，像是铺设海底电缆。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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