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此内容发布于2018年2月25日 上午6:35 最后更新 - 2018年2月25日 -06:35

（法新社南韩平昌25日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，平昌冬奥并未被俄罗斯禁药丑闻「污染」，若没有更多俄籍用药案例传出，俄国禁赛处分将自动解除。

平昌冬奥已有2名俄籍选手药检呈现阳性反应。国际奥委会今天也投票决定，对俄国的禁赛处分将在今天闭幕式上持续。

巴赫表示，只要反禁药官员没在这届冬奥发现更多俄籍运动员服药案例，俄国禁止参与奥运的处分就会自动解除。

IOC消息来源指出，若没找到更多阳性结果，禁赛处分最快可以在「几天或几周」内解除。

俄国禁药风波笼罩这届平昌冬奥。俄国因选手系统性服用禁药遭禁赛处分，但168名「清白」俄籍选手得以参赛，岂料其中一名冰壶选手和一名雪车选手没能通过药检。

巴赫表示，IOC已透过对俄处分传达「明确讯息」。俄籍运动员不但得以「来自俄罗斯的奥运选手」（Olympic Athletes from Russia）身分参赛，在今天的闭幕仪式上也无法举国旗入场。

巴赫说：「说老实话，我不觉得冬奥赛事有被俄国丑闻污染，因为俄国国家队根本没参赛。这个讯息很明确。」（译者：陈乃瑜/核稿：陈政一）

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