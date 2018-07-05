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此内容发布于2018年7月5日 上午9:20 最后更新 - 2018年7月5日 -09:20

（法新社莫斯科5日综合外电报导）莫斯科今天表示，对于英国一对情侣接触神经毒剂诺维乔克（Novichok）中毒案并不知情。伦敦认为，这对情侣和今年一名前俄罗斯间谍中的是同一种毒剂。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我们并没有毒害案使用何种物质和如何施用的情报。」他还表示，「从媒体报导中很难得知」。

他指出，这起最新毒害案「令人非常担忧」。

莫斯科表示，英国警方应避免卷入政治游戏。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在记者会上表示：「我国敦促英国执法机构，不要卷入伦敦某些势力早已展开的龌龊政治游戏，而是最终和俄罗斯执法机关合作调查（毒害案）。」

前俄罗斯双面谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉雅（Yulia Skripal）3月在英格兰西南部城镇索尔兹伯里（Salisbury）遭毒剂毒害；索尔兹伯里距离周末发生的最新中毒案所在地埃姆斯伯里（Amesbury）并不远。伦敦指控，毒害斯克里帕尔父女的幕后元凶就是莫斯科。

不过克里姆林宫震怒否认涉案指控。

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