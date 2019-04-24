（法新社莫斯科24日电） 乌克兰3天前刚选出新总统，俄罗斯总统蒲亭今天签署政令，让乌克兰东部分离主义者地区居民更容易取得俄国护照，旋即招致基辅当局批评。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）签署这项命令，将目标锁定在未获承认的顿内茨（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）共和国居民，让他们能在提出申请的3 个月内获得俄国护照。

乌克兰政府与分离主义叛军之间的冲突，是从俄国2014年兼并乌克兰的克里米亚岛开始爆发，这场战事夺走约1万3000条人命。乌克兰东部的顿内茨与卢甘斯克是在2014年公投脱离乌克兰，由俄国支持的反叛分子治理。

乌克兰总统当选人泽伦斯基（Volodymyr Zelensky ）呼吁国际对俄罗斯祭出更多制裁因应。他的媒体团队在声明中表示：「这再度向全世界清楚证明，俄罗斯的真面目是个侵略国、对乌克兰发起战争。」

曾是谐星的泽伦斯基在乌克兰上周末选举中胜出，将于6月初就职总统。他承诺将「重启」与分离主义者之间的和平会谈，俄罗斯与西方国家也将参与。

即将卸任的乌克兰总统波洛申科（Petro Poroshenko）也批评俄方此举，称这是「这是前所未见的干预」。基辅其他官员说，俄罗斯挑在这时候颁布命令，目的是在政权转移时期破坏乌克兰稳定。

蒲亭表示，这项新法「纯粹只是人权议题」。他在圣彼得堡与国会议员会面时说：「我们不想替新的乌克兰当局制造问题。」

蒲亭又说，顿内茨与卢甘斯克共和国的居民，「公民权完全被剥夺了」。他说：「他们无法正常移动、实现最基本的需求。」

根据克里姆林宫网站公布的政令副本，这项法律目的在「保护权利」，依据的是「国际法规范」。

不过，乌克兰外交部长克林金（Pavlo Klimkin）称这项决定是「持续侵略与干预内政」，敦促乌东居民不要领取俄罗斯护照。他在推特写道：「俄罗斯夺走你的现在，目前正在入侵你的未来。」

Neuer Inhalt Horizontal Line