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此内容发布于2018年3月1日 下午11:20 最后更新 - 2018年3月1日 -23:20

（法新社华盛顿1日电） 俄罗斯总统蒲亭今天宣称，已经发展出新一代飞弹系统，能够穿透任何西方国家的防护系统，这使得美国已经不尽完善的飞弹防御系统相形见拙。

蒲亭今天对国际媒体演说，细数飞弹科技的进展，包括能够以多倍音速飞行、躲避现有飞弹防御系统的超高音速飞弹武器。

尽管这个系统的实际运作，专家抱持高度怀疑，美国官员对其潜在威胁，最近几周已经提高警告。

俄罗斯、中国发展的超高音速飞弹，跟美国的一样，能够改变飞行方向、不像传统飞弹可预测弧度，更难追踪与拦截，所以能战胜一般反飞弹防御系统。

美国飞弹防御署（MDA）作战部主任裴纳特（Gary Pennett）表示，这些可能由敌军部署，能自飞机、船舰、潜舰发射，装载核子或传统弹头的超高音速飞弹，可能与美国现有飞弹感测及拦截系统能力，产生「重大」落差。

裴纳特近日曾说：「对美国国家安全及盟军、友邦安全的重大考验已经浮现，那就是针对现有飞弹防御系统的新威胁。」

飞弹防御署针对2019年提出的99亿美元预算中，发展超高音速飞弹防御系统占1.2亿美元，比起2018会计年度的7500万美元大幅增加。

对于蒲亭夸口称有「隐形」飞弹，五角大厦今天漠然处之，声称美国有完全的能力应付任何威胁来袭。

五角大厦发言人怀特（Dana White）说：「我们对于蒲亭的说法并不惊讶，美国人民可以放心，我们有万全准备。」（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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