俄罗斯人权斗士艾勒席娃病逝 享耆寿91岁

此内容发布于2018年12月10日 上午4:50

（法新社莫斯科8日电） 缠绵病榻许久的俄罗斯人权斗士艾勒席娃（Lyudmila Alexeyeva）今天在莫斯科病逝，享耆寿91岁。艾勒席娃在苏联时期为异议人士，在现代俄罗斯则成了反抗象徵。

自1950年代的苏联时期，到现今政治强人蒲亭领导的俄罗斯，艾勒席娃孜孜不倦地捍卫人权，她以杰出的生涯成就，成为国家动荡历史洪流中的标竿人物。

克里姆林宫人权委员会（Kremlin Human Rights Council）主管费多托夫（Mikhail Fedotov）在声明中说：「这是俄罗斯整个人权运动的重大损失。」

费托多夫说，艾勒席娃在格林威治时间今天下午4时30分，病逝于莫斯科一家医院。

他表示，这不是艾勒席娃第一次住院，她最近一直与病魔搏斗，但她的心智远胜疾病。

艾勒席娃经常强力批判蒲亭，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭已向艾勒席娃家人致哀。

俄罗斯新闻社引述培斯科夫的话报导，总统非常感谢艾勒席娃对俄国公民社会发展的贡献，对她攸关国家命运的多项议题观点表示崇高敬意。

曾接受考古学训练的艾勒席娃说，如同很多苏维埃公民，在史达林1953年逝世时，她也为他哭泣过。但史达林继任者赫鲁雪夫揭发史达林的罪行后，她对苏维埃体系失去信心。

在1950年代末期，艾勒席娃的公寓成了苏维埃异议知识分子的聚会场所，也是禁忌出版品的储存与发行地点。

她从事活动反对异议分子受审、失去科学出版的工作，并接受前苏联情报机构国家安全委员会（KGB）无数次搜查和讯问。

由于人身安全受威胁，艾勒席娃1977年逃离苏联前往美国，然后透过写作继续为人权奋斗。

她1993年回到俄罗斯，当时苏联已解体，叶尔钦担任总统，她怀抱着新纪元的自由希望回到故乡。

俄罗斯2014年从乌克兰手上夺取克里米亚（Crimea ）半岛，她严厉抨击莫斯科政府「为我的国家带来耻辱」。

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