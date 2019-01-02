俄罗斯公寓大楼瓦斯爆炸 确认22人死亡

此内容发布于2019年1月2日 上午10:05

（法新社莫斯科2日电） 搜救人员今天持续在新年前夕遭瓦斯爆炸重创的俄罗斯公寓大楼废墟里搜寻生还者，但是只找到罹难者遗体，死亡人数已确认攀升至22人。

爆炸发生迄今，目前仍有19人下落不明。发生在乌拉山（Ural Mountains）钢城（Magnitogorsk）一栋高楼的爆炸，摧毁35户住家。

顶着摄氏零下27度的低温，搜救人员在严重毁损的钢筋水泥柱之间仔细搜索生还者的下落。

他们的努力在昨天传来令人振奋的好消息，有一名10个月大的男婴奇迹生还，并回到妈妈的怀抱里，但是寻获更多生还者的期望，从那刻起愈来愈渺茫。

俄罗斯紧急事务部发表声明说，截至格林威治时间14时45分（台湾时间晚上10时45分），包括2名孩童在内的22具罹难者遗体已从部分倒塌的大楼中寻获。

包括2名孩童在内的6人获救，19人仍下落不明。

紧急事务部在声明中指出：「现场的搜救工作仍持续进行」，并说过去24小时内，50辆清理废弃物的卡车，已清运800立方公尺的瓦砾。

据信因瓦斯外泄而引发的爆炸，在去年12月31日的凌晨时分，重创这栋位于钢城、楼高10层的公寓大楼。钢城是一座工业城镇，位于首都莫斯科以东约1700公里处。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

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