此内容发布于2019年7月25日 上午3:35

（法新社莫斯科24日电） 克里姆林宫头号异议人士纳瓦尼被判监禁30天后不久，俄罗斯警方今天突袭数名反对派政治人物住所，显然是莫斯科打压新一波抗议活动之举。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）支持率下滑之际，这些反对派人士争取参与9月莫斯科市议会选举，遭到政府最新打压行动。

当局拒绝让受欢迎的独立候选人参选，引爆民怨，超过2万2000人20日聚集莫斯科一处广场示威，展开数年来最大的抗议活动。

当局若不让反对派人士登记参选，纳瓦尼（Alexei Navalny）已号召民众27日在莫斯科市长办公室附近集会抗议，规模将更大。

反对派人士表示，当局发动新一波镇压行动，以阻挠这些抗议活动。

俄国警方今天晚间突袭纳瓦尼盟友、争取独立参选的古德柯夫（Dmitry Gudkov）和日丹诺夫（Ivan Zhdanov）住家。两人声称被当局以虚构的理由禁止参选。

古德柯夫父亲、前国会议员根纳迪．古德柯夫（Gennady Gudkov）表示，约10人搜查他儿子的住所，意图带他去侦讯。

根纳迪．古德柯夫在推特（Twitter）激动推文说：「混蛋。」他说，调查人员上午还想讯问他。

知名反对派政治人物、独立参选人雅辛（Ilya Yashin）推文表示：「调查人员突袭古德柯夫住所后，转往日丹诺夫住处。晚上（突袭）就是违法。」（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题