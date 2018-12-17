俄罗斯情报单位外数十人抗议 警方逮捕7人

此内容发布于2018年12月17日 上午6:35

（法新社莫斯科17日电） 根据俄国非政府组织人权监督团体OVD-Info报导，数十人16日在总部位于莫斯科的情报单位联邦安全局（FSB）外抗议，其中7人被俄罗斯警方逮捕。

未经许可的数十人在声名狼藉的卢比扬卡（Lubyanka）大楼外集会，抗议他们所声称的安全部队滥用职权。卢比扬卡也是国家安全委员会（KGB）总部的别称。

他们当中有些人是抗议77岁的人权活跃人士波诺马尤夫（Lev Ponomaryov）被拘禁。波诺马尤夫这个月被判处监禁25天，因他今年稍早曾鼓吹群众参加未经核可的集会。

虽然俄罗斯境内与海外都呼吁释放他，但是他的刑期稍后仅缩短至16天。

专门报导异议人士被逮捕消息的OVD-Info，张贴那些被监禁的人，被逮捕时关押在警车里的照片。

另据「莫斯科回声电台」（Moscow Echo Radio）报导，在另个未经许可的抗议活动期间，还有5人在卫生部大楼前被逮捕。

参与抗议活动而被捕的群众，多数于数小时后获释，或者处以短期拘禁或罚款。

俄罗斯总统蒲亭11日曾声称，未经许可的示威活动，可能导致犹如发生在巴黎的「黄背心」抗议，演变为一发不可收拾的暴力。

他说：「人们打砸又破坏焚毁的事件，我不希望发生在俄罗斯。」

部分在联邦安全局卢比扬卡总部外的抗议者，穿着与法国抗议事件相同显眼的黄背心。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting