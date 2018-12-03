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此内容发布于2018年12月3日 上午7:05 最后更新 - 2018年12月3日 -07:05

（法新社哈萨克贝康诺3日电） 搭载俄籍、美籍和加拿大籍太空人的俄罗斯联合号火箭今天从哈萨克贝康诺太空发射场（Baikonur）升空，顺利进入近地轨道，预计于莫斯科时间周一晚上与国际太空站接合。

这是自10月发生史无前例的意外事故后，联合号火箭今天首次执行搭载太空人前往国际太空站的任务。

参与任务的太空人有俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）的柯诺年科（Oleg Kononenko）、美国国家航空暨太空总署（NASA）的麦克林（Anne McClain）和加拿大太空总署（Canadian Space Agency）的圣贾克（David Saint-Jacques）。他们将在国际太空站执行6个月半任务。

NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）在推特上证实，太空人「安全进入轨道」，并向美国和俄国团队为火箭「成功升空的奉献」致谢。

联合号（Soyuz）火箭10月11日载着俄罗斯太空人奥夫钦宁（Aleksey Ovchinin）和美国同僚赫格（Nick Hague）升空，但发射几分钟就失败，两人紧急迫降。

尽管他们没有受伤，但这是后苏联时代，俄罗斯首次发生这类事件，对俄罗斯一度引以为傲的航太工业是个重大挫折。

自美国于2011年将太空梭除役后，俄罗斯联合号火箭是唯一可载人上太空站的载具。（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷）

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