下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月15日 下午10:50 最后更新 - 2018年3月15日 -22:50

（法新社莫斯科15日电） 俄罗斯一架载有贵重金属的飞机，今天在俄罗斯的机场起飞时，闪闪发光的黄金和白银散落在机场跑道上。

调查人员表示，这架安托诺夫（Antonov）飞机在西伯利亚（Siberia）雅库次克（Yakutsk）机场补充燃油后起飞，但货舱门突然打开，导致近200条从偏远楚科加地区（Chukotka）库波尔金矿场（Kupol）采到的金条掉落。

这架飞机载有9.3公吨重的贵重金属。

俄罗斯调查委员会（Investigative Committee）在即时通讯软体Telegram发表声明表示：「飞机爬升时，货物移动导致货舱门受损，一部分货物因此散落在跑道上。」

Yakutmedia地方新闻网站报导，飞机被迫回机场降落，警方立即封锁现场，防止附近居民涌进事发地取得这些意外之财。

Yakutmedia贴出一段看起来像是白亮的大砖块散落跑道上的影片。

地方内政官员告诉塔斯社（TASS）说：「找到172条金条共约3.4公吨重。」「只有部分黄金掉落，全部约9公吨重。」（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line